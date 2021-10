Hulk sofreu pisão na mão esquerda durante vitória do Atlético sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil

Depois de ser substituído com dores na mão esquerda na goleada do Atlético sobre o Fortaleza, por 4 a 0, Hulk foi reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira (21). Os exames descartaram fratura, mas o atacante não tem presença confirmada na partida contra o Cuiabá, no domingo (24), às 16h, no Mineirão.

O atleta permanecerá em tratamento nos próximos dias. As imagens divulgadas pelo próprio jogador mostraram muito inchaço logo após a partida diante do Fortaleza. A lesão foi causada por um pisão do volante Éderson.

No Campeonato Brasileiro, Hulk é um dos cinco jogadores pendurados do Galo. Quem receber o segundo cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá cumprirá suspensão automática no duelo decisivo com o Flamengo, na rodada seguinte.

Enquanto o camisa 7 está no departamento médico, o centroavante Diego Costa voltou a participar de atividade com bola na Cidade do Galo nesta quinta-feira. Ele não participou das duas últimas partidas, contra Atlético-GO e Fortaleza, e busca a melhor forma física para voltar a defender o Atlético.

