Assim como o zagueiro Réver, o lateral-direito Guga chegou a Belo Horizonte antes do Natal para fazer exames médicos no Atlético. Perto do feriado de Réveillon, o primeiro foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (27). Já o segundo é questão de tempo e envolve a assinatura dos clubes no contrato de transferência, segundo o Hoje em Dia apurou. Assunto para o departamento jurídico.

No caso do jovem atleta do Avaí, a transação está entregue aos departamentos jurídicos dos clubes. Os advogados do Atlético e do Avaí, portanto, mantém conexão para alinhavar os termos da contratação do jogador. Segundo o vice-presidente do Avaí, Amaro Lúcio, faltam "detalhes" para que a transação seja divulgada pelos clubes.

"A verdade é que ele foi fazer os exames e falta os acertos finais dos contratos, os acertos jurídicos. Os dois clubes estão tratando isso. Faltam detalhes. Seria por aí mesmo - compra de 70% dos direitos econômicos por parte o Atlético", afirmou o dirigente, que lembrou que o Avaí terá direito a pegar dois jogadores de graça do Galo por empréstimo.

Ao HD, o empresário do lateral de 20 anos, Marcos Casseb, afirmou que os exames foram feitos na capital mineira, mas que ainda falta a assinatura do contrato de cinco anos.

"Ele fez os exames médicos e tudo. Estamos aguardando os resultados para ele se apresentar. Como tudo foi feito na semana passada, teve as festas de fim de ano e não tivemos novidades. Mas imagino que está tudo 'ok. Está tudo certo, as bases salariais foram acertadas. Da nossa parte está tudo acertado. Porque depois que fizemos os exames, fomos embora, o Guga está de férias no Rio”, disse o agente.