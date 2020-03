Depois de 28 anos, uma das maiores rivalidades do futebol mundial pode viver novamente uma temporada de confronto único. Sem chances de se enfrentarem na Série A, Copa do Brasil ou competições sul-americanas, Atlético e Cruzeiro podem fazer neste sábado, às 19h, no Mineirão, o único clássico entre eles em 2020.

Isso acontecerá caso eles não voltem a se enfrentar na fase decisiva do Campeonato Mineiro. O último ano com apenas um clássico entre Galo e Raposa foi 1992.

Gol contra

Em 29 de março de 1992, os dois clubes jogaram no Mineirão pela 11ª rodada do Brasileirão. E o favoritismo era todo cruzeirense.

O Atlético era lanterna com três pontos, fruto de três empates e sete derrotas em dez jogos. O Cruzeiro, que foi semifinalista naquele ano, brigava na parte de cima da tabela com 13 pontos (cinco vitórias, três empates e duas derrotas). Naquela época, a vitória valia dois pontos.

Com quase 70 mil presentes, o Mineirão viu naquela tarde de 29 de março de 1992 Sérgio Araújo viver um dos seus grandes dias. E depois de Vanderci, contra, abrir o placar para o Galo, o camisa 7 decretou o 2 a 0 com um golaço.

No Estadual de 1992, jogado no segundo semestre, Atlético e Cruzeiro não se enfrentaram nas duas fases preliminares. Nas semifinais, o Galo foi eliminado pelo Coelho, que fez a final e perdeu para a Raposa.

História

Desde então, três clássicos foi o menor número de confrontos entre atleticanos e cruzeirenses numa temporada. E isso aconteceu em 2003, 2006, 2010, 2012 e 2016.

No primeiro ano, o Campeonato Mineiro foi por pontos corridos, em turno único, e os outros dois jogos foram pelo primeiro Brasileirão por pontos corridos.

Em 2006, o Atlético jogou a Série B, mas eles se enfrentaram três vezes no Estadual, sendo uma na fase classificatória e duas nas semifinais.

Em 2010, 2012 e 2016, os dois rivais não se encontraram nas fases de mata-mata do Módulo I. Jogaram pela fase classificatória e os outros dois clássicos foram na Série A.

Recorde

A partir de 1993, o ano com mais confrontos foi 1999, uma temporada inesquecível, com 32 gols e média de quatro por partida.

Foram três jogos pela Copa dos Campeões de Minas Gerais, com três vitórias cruzeirenses, uma delas por 5 a 1, maior goleada do clássico no Mineirão até os 5 a 0 de 2008 e 2009, dois pelo Estadual, com uma vitória alvinegra e um empate, e três no Brasileirão.

Na Série A de 1999, o Cruzeiro venceu na fase classificatória (3 a 0), mas perdeu duas vezes (4 a 2 e 3 a 2) nas quartas e o Atlético ficou com a vaga que eles disputavam nas semifinais.

Ano passado, foram sete clássicos, por Mineiro (3), Brasileiro (2) e Copa do Brasil (2), numa repetição do que aconteceu em 2014.