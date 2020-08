Comissões para os agentes, upgrade no salário e outros detalhes pesam nas negociações entre Spartak, da Rússia, e Atlético pelo lateral-direito Guga, de 21 anos. Mesmo com o "okay" da cúpula atleticana na investida do clube europeu, o martelo ainda não foi batido e a situação entrou em estado de inércia.

A informação recebida pelo Hoje em Dia, na tarde deste sábado (8), veio assim que a assessoria atleticana divulgou a lista de relacionados para o duelo deste domingo (9), contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro 2020.

Segundo a fonte, que pede para que o nome não seja divulgado, o Spartak ofereceu 4,8 milhões de Euros (mais de R$ 30 milhões pelos 100% do atleta) e contrato de cinco anos - esta proposta foi levada ao clube mineiro pela TFM (antiga Traffica), empresa que até o meio do ano representava o jogador. Cabe lembrar que o Atlético teria direito a 75% deste valor, ficando os outros 25% com o Avaí, de Florianópolis.

A reportagem tentou contato com Giuliano Bertolucci, agente de Guga, mas, até o momento, não recebeu uma resposta.