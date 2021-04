A principal novidade na lista dos 23 jogadores do Cruzeiro relacionados para o duelo com o Pouso Alegre, neste domingo (18), às 11h, no estádio Manduzão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, é o meio-campo Marco Antônio.

Formado no clube estrelado, o jovem de apenas 20 anos, conhecido nas categorias de base pela boa técnica e visão de jogo, volta a figurar entre as opções para uma partida após quase oito meses.

A última vez em que Marco Antônio foi listado para uma partida foi em 26 de agosto de 2020. Na ocasião, a Raposa empatou em 1 a 1 com o CRB, no estádio Rei Pelé, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e acabou sendo eliminada da competição.

Sob o comando de Enderson Moreira, o meia foi acionado aos 43 minutos do segundo tempo, na vaga do também prata da casa Maurício. Como o jogo teve uma paralisação no início da segunda etapa, o que gerou muitos minuos de acréscimo, Marco esteve em campo por 23 minutos.

Do duelo com o time alagoano ano passado até o confronto com o Pousão, 235 dias vão ter se passado.

Trabalho especial

Com mudanças na comissão técnica, resultado da oscilante campanha da equipe celeste, Marco Antônio perdeu espaço no time, após ter disputado sete jogos na temporada. Para atrapalhar ainda mais seus planos, em setembro, teve constatado um edema muscular na coxa direita.

Para tentar afastar o histórico de lesões que acompanha o atleta desde as categorias de base, o departamento médico da Raposa, integrado com o de preparação física, optou em fazer um trabalho especial de fortalecimento e equilíbrio muscular no meio-campista.

Além do ganho de massa muscular, as atividades também o tiveram o intuito de aumentar a velocidade, a força e a resistência do jogador. Em março, após meses longe dos gramados, Marco foi liberado para treinar normalmente com o restante do elenco.

Expectativa

As boas atuações nas categorias de base, aliada a carência de meio-campistas ofensivos no time celeste desde a queda de rendimento de Thiago Neves, Robinho e companhia, ainda em 2019, criam uma grande expectativa por parte da torcida do Cruzeiro em torno do futebol de Marco Antônio.

Desde que foi alçado ao time principal, no ano passado, o nome do meia é constantemente lembrado pelos cruzeirenses nas redes sociais, principal meio de interação e manifestação, desde o início da pandemia de Covid-19.

Nesta temporada, com os especialistas da posição, Marcinho e Claudinho, ainda sem encaixar uma sequência de bons jogos, o clamor por uma oportunidade Marco Antônio aumentou.

Com a equipe celeste em boa fase, invicta há cinco jogos, sendo quatro vitórias seguidas, o técnico Felipe Conceição considerou que é o momento de levar o jovem jogador para uma partida oficial.

Mesmo se não for acionado diante do Pouso Alegre, o certo é que Marco Antônio deu mais um passo para ser mais bem aproveitado com a camisa celeste.