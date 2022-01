O próximo ano será, de fato, decisivo para o Cruzeiro. Após terminar em 14° lugar na tabela do Brasileiro Série B, sem conseguir acesso para a Primeira Divisão, o clube passou e segue passando por transformações intensas em todos os setores. Para 2022, a expectativa dos torcedores é a de que o time suba para elite, mas a principal meta dos dirigentes é reorganizar o clube financeiramente.

Ronaldo pretende diminuir as despesas mensais, mesmo que funcionários renomados fiquem fora. O compromisso da Raposa no próximo ano é liquidar dívidas e aumentar sua receita.

O primeiro desafio no que diz respeito ao futebol é remontar o elenco. Com a saída de Vanderlei Luxemburgo (demitido por Ronaldo), o clube precisa contratar uma nova comissão técnica e decidir se os reforços anunciados vão continuar, e quais jogadores irão atuar.

O compromisso inaugural do ano do time é o Campeonato Mineiro, com início no dia 26 de janeiro. Neste dia, o Cruzeiro jogará contra o URT, no Mineirão. A última vez em que o Cruzeiro levantou a taça do Estadual foi em 2019 e, agora, mesmo vivendo momentos muito díspares, a Raposa tentará superar Atlético, América e outros clubes.

Depois, o Cruzeiro entrará na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e deve lutar para se manter entre os quatro primeiros lugares da tabela do Nacional e, após três anos consecutivos, retornar à Série A.

O ano deverá correr em clima desafiador, mas pode significar um reestabelecimento do clube, como espera a torcida.

