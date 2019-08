Com a temporada 2019 vivendo a reta final das três copas disputadas pelos brasileiros, cresce a expectativa por um aumento do número de clubes da Série A que terão vaga na Libertadores do ano que vem. Isso acontece porque vários integrantes do G-6 ou times que estão colados nele seguem vivos nestas competições.

Por regulamento, se um clube que teria direito a vaga na Libertadores pelo Brasileirão alcança a classificação por outra competição, o número de agraciados da Série A vai aumentando, com o cobiçado G-6 podendo virar até um G-9.

Na própria Copa Libertadores, que tem quatro brasileiros nas quartas de final, sendo que um deles será finalista, três desses clubes integram este grupo.

Nesta terça-feira, o Palmeiras, terceiro colocado da Série A, com 30 pontos, dois a menos que o líder Santos, entra em campo às 21h30, para encarar o Grêmio, que faz campanha discreta no Brasileirão e ocupa apenas a 13ª posição na tabela de classificação.

O primeiro confronto entre palmeirenses e gremistas será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, será a vez do outro confronto brasileiro se iniciar, com o Flamengo recebendo o Internacional, às 21h30, no Maracanã.

O rubro-negro carioca é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional, na sétima posição, é a primeira equipe fora do G-6, com 24 pontos, três a menos que o Corinthians, sexto colocado.

Além da Libertadores, o Internacional segue vivo na Copa do Brasil e faz a volta de uma das semifinais em 4 de setembro, no Beira-Rio, contra o Cruzeiro, com a vantagem de ter vencido a partida de ida, no Mineirão, por 1 a 0.

Na outra semifinal, o Athletico-PR, que é oitavo colocado do Brasileirão, recebe o Grêmio, também em 4 de setembro, mas às 19h15, na Arena da Baixada, com a desvantagem de ter perdido a ida, em Porto Alegre, por 2 a 0.

Sul-Americana

A Copa Sul-Americana, que ainda tem três brasileiros em ação, sendo que dois deles se enfrentam, já está nas quartas de final, assim como a Libertadores.

Nesta terça-feira, o Atlético, quarto colocado da Série A, recebe o La Equidad, da Colômbia, às 21h30, no Independência, tentando encaminhar sua classificação às semifinais para encarar o Colón, da Argentina.

O Corinthians, sexto no Brasileirão, e Fluminense, que está na zona de rebaixamento, começam o duelo entre eles na próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo.

A Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, pode ter em 9 de novembro, em Assunção, uma decisão 100% brasileira, pois o Atlético está de um lado do chaveamento, e Corinthians e Fluminense do outro.