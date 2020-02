Em 2018, o Atlético esnobou a Copa Sul-Americana. No ano passado, ela virou um prêmio de consolação após a eliminação ainda na fase de grupos da Libertadores. Este ano, essas duas experiências são passado. E o Galo entra na disputa em busca de uma nova história.

Será a nona participação atleticana no torneio. E o clube tenta reverter um retrospecto negativo, fruto de eliminações precoces, cenário que não foi vivido apenas em 2019, quando chegou às semifinais.

CLIQUE PARA AMPLIAR

Aliás, na disputa das semifinais o Atlético esteve em Santa Fé, pois seu adversário foi o Colón. Após cada clube vencer como mandante por 2 a 1, a decisão da vaga na final, que foi em jogo único, em Assunção, foi para os pênaltis. E os argentinos levaram a melhor.

Descanso

Para tentar arrancar na Copa Sul-Americana com um resultado positivo, o Atlético aposta não só na sua maior técnica em relação ao Unión, adversário desta noite em Santa Fé, mas também numa boa condição física.

No último domingo (2), no empate por 1 a 1 com o Tombense, no Independência, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, o treinador Rafael Dudamel mandou a campo uma equipe completamente reserva.

Além disso, a viagem para a Argentina, apesar de o jogo ser apenas nesta quinta-feira (6), foi na noite da última segunda-feira (3), com o time treinando terça e quarta no CT do Newell’s Old Boys, em Rosario, cidade próxima a Santa Fé, para onde o Galo foi no início da noite de ontem.

Dúvidas

Na partida desta quinta-feira, Dudamel tem duas dúvidas para definir a equipe que encara o Santa Fé.

Na lateral direita, Patric e o novato Maílton disputam a titularidade, pois o garoto se saiu bem quando foi utilizado nos 5 a 0 sobre o Tupynambás.

No ataque, pelo lado esquerdo, Edinho parecia a opção de Dudamel, mas a boa partida de Marquinhos no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Tombense, fez o treinador ficar em dúvida.

No gol, Michael faz a sua estreia internacional, sendo que o antigo titular Victor está com a delegação na Argentina e será reserva mais uma vez nesta quinta-feira em Santa Fé.