Enfrentar o Botafogo com a camisa do Atlético não é mais novidade para o zagueiro Réver. Contabilizando as duas passagens do "Capitão América" pelo alvinegro de Minas, o duelo do próximo domingo (8) será o 13º contra a equipe da Estrela Solitária.

Precisando vencer para quebrar uma sequência de três jogos seguidos acumulando derrotas, o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana terá pela frente o adversário que está mordido, já que fora eliminado da Copa Sul-Americana justamente pelos atleticanos. Sabedor desta "raiva acumulada" nos botafoguenses, Réver destaca a necessidade de entender que o rival entrará com motivação extra no confronto da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que é o conjunto da obra. A forma que nós encaramos o Botafogo. Aquele espírito de mata-mata, o comprometimento de não sofrer gol principalmente dentro de casa, por a gente ter vencido o primeiro jogo. Creio que depois dessa eliminação, tem um sentimento diferente do lado do Botafogo, então que nós tenhamos a inteligência que tivemos naquelas duas partidas”, comenta Réver.

Dos 12 jogos que fez contra o Botafogo até hoje, considerando apenas os com a camisa do Galo, o zagueiro conquistou cinco vitórias - duas nos dois últimos embates -, três empates e outras quatro derrotas. O camisa 4 anotou um gol contra os cariocas, este marcado na primeira passagem, em 2012.

“Fico feliz não só pelas minhas atuações, mas sim do grupo todo, que está focado. Se você pegar os jogos, cada partida tem um jogador se destacando, mostrando a força do elenco, do grupo. Ficamos sempre muito felizes com o rendimento. É claro que nem nos melhores cenários eu poderia imaginar contribuir dessa maneira. Tenho me cobrado bastante, porque não adiante eu sair todo jogo me destacando, eu quero que outros jogadores se destaquem também, não só do setor defensivo”, finaliza Réver.

Curiosamente, quando deixou o Atlético para defender o Internacional, o zagueiro se despediu do alvinegro justamente num duelo contra o Botafogo. A partida, também no Rio de Janeiro, foi disputada em 7 de dezembro de 2014 e terminou sem gols.

* Com Hugo Lobão