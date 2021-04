O Cruzeiro terá um desfalque certo para o duelo com o Boa Esporte, no próximo domingo (4), às 11h, no estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

De volta à lateral esquerda no empate em 0 a 0 com o Tombense, nesta quinta, no Mineirão, Alan Ruschel foi expulso na partida e vai cumprir suspensão diante do Boa. O camisa 28 recebeu dois cartões amarelos no jogo, o segundo, inclusive, ao cometer um pênalti, aos 27 minutos da segunda etapa. Para sorte de Alan, o goleiro Fábio defendeu a cobrança de Paulinho Dias.

Mesmo se não tivesse cometido a penalidade, o lateral já estaria de fora do confronto de domingo, por ter entrado para enfrentar o Tombense já pendurado com dois cartões amarelos.

O provável substituto de Ruschel deverá ser Matheus Pereira, então titular da posição, que ficou de fora do confronto com o Gavião Carcará justamente por estar suspenso. Outro que volta a ficar á disposição da comissão técnica é o zagueiro Eduardo Brock, outro que não enfrentou o Tombense, por ter sido expulso na rodada anterior.

Com o empate no Gigante da Pampulha, a Raposa permaneceu na quinta colocação, agora com oito pontos. Caso a Caldense some ao menos um ponto contra o Atlético, em duelo marcado para esta quinta, às 17h30, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, o time celeste vai cair uma posição na tabela.

