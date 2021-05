Expulsos no primeiro tempo contra o Confiança, Fábio e Adriano desfalcam o Cruzeiro diante do CRB

O Cruzeiro terá dois desfalques certos para o duelo com o CRB, no domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Expulsos ainda no primeiro tempo na derrota por 3 a 1 para o Confiança-SE, neste sábado (29), na Arena Batistão, o goleiro Fábio e o volante Adriano vão cumprir suspensão diante do time alagoano.

Ambos receberam dois cartões amarelos na partida. O volante, por duas faltas cometidas, sendo a segunda para matar um contra-ataque no meio de campo, aos 40 minutos da etapa inicial.

O goleiro, por sua vez, foi advertido no pênalti cometido em Neto Berola, e depois por pegar a bola com as mãos fora da área, dois minutos após Adriano ter sido excluído do duelo.

A tendência é de que Lucas França e Flávio, acionados no confronto deste sábado, sejam os escolhidos pelo técnico Felipe Conceição para iniciar jogando contra o CRB.

Antes de voltar a pensar na Série B, e com Fábio e Adriano à disposição, a Raposa encara o Juazeirense, na próxima quinta-feira, às 16h30, no Gigante da Pampulha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

