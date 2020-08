Consistente e sem dar muitas chances ao adversário. Assim foi o desempenho do setor defensivo do Cruzeiro na partida deste domingo (16), contra o Figueirense, em Florianópolis, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. Pela primeira vez na competição, o time celeste deixou o gramado sem levar um gol sequer, o que foi crucial para alcançar o triunfo por 1 a 0 e se tornar a única equipe com 100% de aproveitamento no torneio.

Fato este exaltado por um dos símbolos da defesa estrelada, o goleiro Fábio. “Oportunidade de entrar em campo e sair com três pontos. Vamos jogo a jogo, decisão a decisão, focados e cientes de lutar até o final, como foi hoje e nos jogos anteriores. O mais importante foi o dever cumprido e ter alcançado os três pontos”, afirma o arqueiro, de olho já na Chapecoense, oponente desta quinta-feira (20), às 21h, no Mineirão.

“Estamos focando jogo a jogo, dentro das dificuldades, com o pensamento sempre no próximo adversário, observando o que podemos aproveitar nos vídeos sobre o oponente. E colocar em prática no dia da partida”, sintetizou.

O técnico Enderson Moreira também parabenizou o empenho de toda a retaguarda celeste. “Importante é não tomar gols. Uma defesa sólida vai nos trazer bons resultados. E não é só a questão de defesa. Quando o time perde a bola, há uma compactação boa de todos os jogadores”, destacou, já emendando uma “preocupação”.

“Mas a questão ofensiva precisa melhorar. Vamos continuar trabalhando para fazer jogos cada vez melhores. Queremos um jogo melhor, mais qualificado”, enfatizou.