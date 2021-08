O Cruzeiro está em contagem regressiva para o reencontro com a torcida. O duelo com o Confiança-SE, nesta sexta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai marcar a volta dos cruzeirenses aos estádios após 527 dias.

A última partida em que a Raposa havia atuou com público foi no dia 11 de março de 2020. Na ocasião, o time celeste perdeu por 2 a 0 para o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Gigante da Pampulha.

Dos 22 jogadores relacionados pelo então técnico Adilson Batista para o jogo em questão, apenas cinco permanecem no atual elenco estrelado.

Três deles, inclusive, foram titulares e atuaram os 90 minutos do confronto, casos do goleiro Fábio e dos centroavantes Marcelo Moreno e Thiago.

Os outros dois remanescentes são o volante Ariel Cabral e o meia Marco Antônio, que ficaram no banco de reservas durante toda a partida.

Além de marcar o reencontro com a torcida celeste, o confronto desta sexta é fundamental para a Raposa busca uma ascensão na tabela de classificação.

Há seis jogos sem perder, os azuis ocupam a 14ª colocação, com 21 pontos.

Confira a ficha do último jogo do Cruzeiro com público:

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0

Fábio; Edílson (Welinton), Cacá, Arthur e João Lucas (Rafael Santos); Machado, Jadsom e Maurício; Everton Felipe (Robinho), Marcelo Moreno e Thiago

Técnico: Adilson Batista

Outras opções no banco: Vitor Eudes, Edu, Ariel Cabral, Jean, Marco Antônio, Pedro Bicalho, Alexandre Jesus e Roberson

CRB 2

Victor Souza; Lucas Mendes (Thalisson Kelven), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine (Dudu); Luidy (Léo Principe), Erik e Léo Gamalho

Técnico: Marcelo Cabo

MOTIVO: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

CARTÕES AMARELOS: Maurício, Marcelo Moreno, Machado, Robinho, Jadsom (Cruzeiro); Ewerton Páscoa, Igor (CRB)

GOLS: Léo Gamalho aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 13 minutos do segundo tempo

RENDA: R$ 210.569,50

PÚBLICO: 13.118