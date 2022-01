Duas semanas depois de ser dispensado pelo Cruzeiro, Fábio desembarcou no Rio de Janeiro. O goleiro, de 41 anos, havia recebido uma oferta do América, mas preferiu seguir para o Fluminense. O anúncio oficial do acordo com o Tricolor deve ser feito em breve.

Fábio explicou por que não chegou a um acordo com o Coelho. “Eu ainda ia conversar com o América. Minha vida sempre foi direcionada por Deus, e Deus abriu essa porta aí ontem à noite de uma forma tão natural. Só vim direcionado que era aqui o lugar onde eu poderia ajudar o Fluminense e os meus companheiros a fazer uma grande temporada em 2022”, disse.

Depois de deixar o Cruzeiro, Fábio defenderá o Fluminense na temporada 2022

O atleta que mais vezes jogou pelo Cruzeiro espera estar apto a defender o Fluminense no início desta temporada.

“Tenho de agradecer por essa grande oportunidade, de vestir a camisa tricolor. Espero que corra tudo bem nos exames para poder ajudar. Se precisar, vou estar sempre à disposição. Graças a Deus, a saúde está 100%”, acrescentou.

Assim como o América, o Fluminense disputará a Copa Libertadores. Fábio ainda poderá jogar pelo time carioca no Estadual, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Sua contratação era pretendida pelo América para substituir Matheus Cavichioli. O goleiro titular do Coelho passou por uma cirurgia cardíaca para desobstruir uma artéria e não tem previsão de retorno aos treinos.

Já o Cruzeiro contratou Rafael Cabral para a vaga deixada por Fábio e deve anunciar, em breve, a chegada de Gabriel Brazão.