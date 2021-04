O Cruzeiro segue fora do G-4 do Campeonato Mineiro. Jogando no Mineirão, a Raposa empatou em 0 a 0 com o Tombense, na tarde desta quinta-feira (1), pela sexta rodada do torneio. Com o placar, o time celeste permaneceu na quinta colocação, agora com oito pontos. O Tombense, por sua vez, soma sete pontos, na oitava posição da tabela.

O resultado poderia ter sido ainda pior para o time estrelado, caso Fábio não tivesse defendido um pênalti batido por Paulinho Dias, aos 27 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o pressionado Cruzeiro vai encarar o Boa Esporte, neste domingo (4), às 11h, no estádio Melão, em Varginha. No mesmo dia, o Tombense vai receber o Athletic, às 16h, no estádio Almeidão.

O jogo

Com várias alterações em relação ao último jogo, o Cruzeiro iniciou a partida tentando pressionar o Tombense nos minutos iniciais. Entretanto, a Raposa voltou a apresentar problemas na criação das jogadas, esbarrando na marcação do rival.

As melhores chances da equipe celeste vieram no início do segundo tempo. Logo aos três minutos, Matheus Barbosa acertou a trave, depois de um bate e rebate na área. No minuto seguinte, o zagueiro Matheus Lopes tentou cortar cruzamento e desviou para trás, exigindo boa defesa do goleiro Felipe.

Nos minutos finais, foi o time de Tombos que esteve perto de marcar, mas esbarrou em grande atuação de Fábio. Além do pênalti desperdiçado, o Gavião Carcará teve uma oportunidade de balançar as redes com Alípio, que invadiu a área sozinho e parou no camisa 1 da Raposa.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 0 TOMBENSE

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa (Kaiki) e Marcinho (Claudinho); Bruno José (William Pottker), Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sóbis (Thiago)

Técnico: Felipe Conceição

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Paulinho Dias, Pablo (Daniel Amorim) e Everton Galdino (Marquinhos); Matheus Paquetá (Jhemerson) e Rodrigo Carioca (Alípio)

Técnico: Bruno Pivetti

Motivo: sexta rodada do Campeonato Mineiro

Data: 1/4/2021 (quinta-feira)

Local: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

Cartões amarelos: Everton Galdino e Alípio (Tombense)

Cartão vermelho: Alan Ruschel (Cruzeiro)

