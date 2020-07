Sucesso entre os atleticanos assíduos nas redes sociais, um torcedor de 23 anos segue arrancando risadas da Massa com seus vídeos mais que criativos. O estudante de Administração Marcus Vinícius Medeiros, o 'Colé Markin', postou nesta terça-feira (21) uma espécie de paródia da apresentação dos novos uniformes do clube, na qual brinca com a 'cara fechada' do zagueiro paraguaio Junior Alonso.

Recém-chegado ao clube, o paraguaio de 27 anos foi apresentado na semana passada. Vindo do Boca Juniors, da Argentina - ele pertencia ao Lille, da França -, Alonso foi um dos convidados do evento do último domingo (20), transmitido ao vivo pela TV Galo. Apelidado de 'El Xerife' desde os tempos de Cerro Porteño, ele foi alvo de brincadeiras, principalmente pelo jeitão 'bravo' demonstrado em alguns closes.

No vídeo feito por 'Markin', há também uma brincadeira com o apresentador da live, o jornalista Fábio Pinel. Substituído pelo autor da brincadeira, ele passou a se chamar 'Fábio Pneu'. Quer saber o motivo? Assista: