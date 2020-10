O Cruzeiro ainda vive um momento difícil na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o goleiro Fábio continua sendo um exímio pegador de pênaltis. Na noite desta sexta-feira (16), contra o Juventude, o camisa 1 defendeu mais uma cobrança, sua 31ª com a camisa celeste. Confira abaixo a lista de todas as penalidades em que o arqueiro levou a melhor pela Raposa.

Aos sete minutos do primeiro tempo, Cajá chutou no canto direito, porém Fábio foi bem no lance e fez a intervenção. No intervalo, ele falou a respeito da defesa.

"Momento importante, difícil, começo do jogo, em que pude ajudar com a defesa do pênalti. Só agradecer a Deus pela oportunidade de estar em campo e fazer a defesa”, disse à Globo.

Fábio foi homenageado pela diretoria celeste nesta sexta-feira. Antes da partida válida pela 16ª rodada, ele recebeu uma camisa alusiva aos 900 jogos completados pelo Cruzeiro (número atingido na derrota para o Sampaio Corrêa). Atualmente, ele soma 902 partidas.

Confira todas as defesas de Fábio pelo Cruzeiro

1- Sandro (Paraná) - Campeonato Brasileiro de 2005

2 - Diego Marangon (Nacional-AM) - Copa do Brasil de 2006

3 - Nilmar (Internacional) - Campeonato Brasileiro de 2008

4 - Sergio Blanco (Nacional-URU) - Torneio de Verão de 2009

5 - Juan (Flamengo) - Campeonato Brasileiro de 2009

6 - Ronaldo (Corinthians) - Campeonato Brasileiro de 2009

7 - Thiago Pereira (Caldense) - Campeonato Mineiro de 2010

8 - Thiago Pereira (Caldense) - Campeonato Mineiro de 2010

9 - Renato Cajá (Botafogo) - Campeonato Brasileiro de 2010

10 - Bruno César (Corinthians) - Campeonato Brasileiro de 2010

11 - Medina (Tolima-COL) - Libertadores de 2011

12 - Luís Fabiano (São Paulo) - Campeonato Brasileiro de 2011

13 - Fábio Júnior (América) - Campeonato Mineiro de 2012

14 - Luís Fabiano (São Paulo) - Campeonato Brasileiro de 2012

15 - Ronaldinho (Atlético) - Campeonato Brasileiro de 2012

16 - Fred (Fluminense) - Campeonato Brasileiro de 2013

17 - Lucão (São Paulo) - Libertadores de 2015

18 - Luís Fabiano (São Paulo) - Libertadores de 2015

19 - Diego Renan (Vitória) - Copa do Brasil de 2016

20 - Luan (Grêmio) - Copa do Brasil de 2017

21 - Diego (Flamengo) - Copa do Brasil de 2017

22 - Bruno Henrique (Santos) - Copa do Brasil de 2018

23 - Rodrygo (Santos) - Copa do Brasil de 2018

24 - Jean Mota (Santos) - Copa do Brasil de 2018

25 - Luan (Grêmio) - Campeonato Brasileiro de 2018

26 - Ricardo Bueno (Ceará) - Campeonato Brasileiro de 2019

27 - João Pedro (Fluminense) - Copa do Brasil de 2019

28 - Yago Pikachu (Vasco da Gama) - Campeonato Brasileiro de 2019

29 - Diogo Peixoto (Uberlândia) - Campeonato Mineiro de 2020

30 - Yuri Almeida (Boa) - Copa do Brasil de 2020

31 - Renato Cajá (Juventude) - Série B do Brasileiro de 2020