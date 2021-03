Com três títulos de Copa do Brasil no currículo, em 2000, 2017 e 2018, todos pelo Cruzeiro, o goleiro Fábio está pronto para a disputa de mais uma edição do torneio. Diferentemente de outras ocasiões, nas quais a Raposa era uma das favoritas, desta vez o time tem como meta chegar o mais longe possível na competição.

O camisa 1 vê o elenco atual bem mais preparado que o do ano passado, que caiu na terceira fase, e pede inteligência para o duelo desta quinta-feira (11) com o São Raimundo (RR), às 19h15, no estádio Canarinho.

"Sabemos que é uma estreia em que o regulamento vale muito (o visitante se classifica com, no mínimo, um empate). Temos que usufruir disso, fazer um jogo consistente para classificar e voltar a Belo Horizonte focado no Campeonato Mineiro", disse.

Evolução

De acordo com Fábio, o Cruzeiro está no caminho certo, sob o comando de Felipe Conceição. "O trabalho está sendo bem desenvolvido. Ainda é cedo, mas a evolução é nítida. Temos que melhorar em vários aspectos para sermos uma equipe mais equilibrada e forte", comentou.

E tem esperança de que o ex-colega de Seleção de Base faça o time obter seus principais objetivos na temporada.

"Eu o conheci pela primeira vez em um torneio que vencemos na Tailândia. Depois nos encontramos poucas vezes fora de campo. São coisas do futebol; agora ele é nosso comandante, quer desenvolver um trabalho de alto nível e levar o Cruzeiro à Série A. Esperamos que ele tenha sucesso e vamos colher os frutos nesta temporada", afirmou.