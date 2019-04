Viver sob pressão é algo que o experiente lateral-esquerdo Fábio Santos se acostumou no mundo da bola. Titular absoluto do Atlético, e bastante questionado por parte de torcida e imprensa pela queda de rendimento, o camisa 6 parece não se abalar com as críticas.

Com 12 jogos na temporada, sendo seis pelo Campeonato Mineiro e outros seis pela Libertadores, o paulista de 33 anos usa o currículo para convencer quem não anda satisfeito com suas atuações como forma de mostrar que pode dar a volta por cima.

"Difícil falar de nós mesmos. Acredito muito no meu potencial, sei de tudo o que fiz na minha carreira e o que fiz para chegar onde cheguei. Sigo muito confiante no meu trabalho e sei o que eu posso fazer", comenta Santos.

Sobre o duelo contra o Zamora, marcado para quarta-feira (3), às 19h15, no Mineirão, o dono da posição no lado esquerdo atleticano acredita a equipe tem condições de bater os venezuelanos, somar os primeiros três pontos na fase de grupos da competição mais importante do continente, e colar nos líderes Cerro e Nacional, que se enfrentam na terceira rodada do Grupo E.

"Sabemos que agora vai começar a afunilar as duas competições, tivemos dois resultados negativos na Libertadores e precisamos nos recuperar urgentemente para acreditar nesta classificação. Temos que fazer um grande, jogo, vencer em casa e acompanhar o resultado da outra partida (Cerro Porteño x Nacional", finaliza.

Canecos conquistados por Fábio Santos ao longo da carreira:

2 Mundiais de Clubes

3 Campeonatos Brasileiros

2 Libertadores

1 Recopa Sul-americana

1 Prêmio Bola de Prata