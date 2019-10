Balde de água fria. Depois de sair na frente do placar e sonhar com a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira (2), no Independência, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e somou a décima derrota no torneio.

Após o revés para o time cruzmaltino, o lateral-esquerdo Fábio Santos lamentou o gol de empate sofrido minutos após ter aberto o marcador e, consequentemente, o revés no final.

“É difícil explicar. Infelizmente a equipe não conseguiu permanecer por muito tempo com a vantagem no placar. Assim que fizemos 1 a 0 no placar, tomamos o empate rapidamente, em um momento difícil do jogo em que teríamos que manter essa vantagem. Saímos na frente, fizemos o mais difícil”, afirmou Fábio Santos.

Em meio a um momento ruim no Brasileiro, que contempla uma vitória e sete derrotas nos últimos oito jogos, o experiente jogador indicou o caminho para o time se recuperar na competição.

“É um momento difícil, de assumir a responsabilidade, tentar levantar o astral. Não é fácil, realmente. Temos jogos difíceis fora de casa, e temos que trazer pontos”. Na décima colocação, com 30 pontos, o Galo volta o foco para o Palmeiras, adversário de domingo (6), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão.