Egídio e Fábio Santos vêm sendo alvos das broncas de suas respectivas torcidas. Contestado há muito tempo, o cruzeirense foi bastante vaiado pela China Azul, após a falha no gol do Fortaleza no último sábado (26), enquanto o atleticano, questionado por uma parcela da Massa, ficou no chão no primeiro tento do São Paulo nesse domingo (27). Agora, fica aqui uma pergunta para você, torcedor: você trocaria o lateral-esquerdo titular do seu time pelo do arquirrival?

Para “ajudar” nessa, o Hoje em Dia traz os números de cada um deles no Campeonato Brasileiro. Note que o alvinegro parece contribuir mais ofensivamente, enquanto o celeste se mostra melhor na defesa.

O certo, no entanto, é que ambos estão devendo atuações mais contundentes. Faltam dez partidas de cada equipe no campeonato. Seria tempo suficiente para os dois darem uma resposta dentro de campo?

Egídio x Fábio Santos

No Brasileirão

Jogos: 19 (E) x 22 (F)

Gols: 0 (E) x 2 (F)

Chutes para marcar um gol: - (E) x 3 (F)

Assistências: 1 (E) x 1 (F)

Desarmes: 43 (E) x 18 (F)

Cartões amarelos: 1 (E) x 4 (F)

Fonte: Footstats