A vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Coritiba, nesta sexta-feira (8), no estádio Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi marcada pela atuação de destaque de vários jogadores da Raposa.

Entre eles, o goleiro Fábio, responsável por defender um pênalti do atacante Léo Gamalho, no segundo tempo da partida.

Gamalho, inclusive, foi um carrasco recente do time celeste, quando balançou as redes do time celeste em várias oportunidades na temporada passada, quando defendia a camisa do CRB.

Após o triunfo sobre o time paranaense, Fábio vibrou ao ter parado o antigo algoz.

“As cobranças são sempre difíceis para os goleiros. Mesmo que você tenha a oportunidade de ver os vídeos (das cobranças), mas têm pênaltis de todos os tipos: no meio do gol, do lado esquerdo, do lado direito, no alto, forte. Então para o goleiro é sempre difícil. Graças a Deus, Deus me capacitou e eu pude ajudar a equipe ao fazer uma boa defesa”, disse o camisa 1, em entrevista ao canal Premiere.

Luxemburgo

Outro assunto comentado por Fábio foi o momento do Cruzeiro na Série B, fazendo questão ressaltar o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo.

"A gente tem sempre que entrar e honrar a camisa do Cruzeiro, independente das adversidades, do adversário. O Cruzeiro é gigante, e independente de tudo que aconteceu dentro da temporada, desde o Campeonato Mineiro, a gente vem se dedicando, trabalhando, e a chega do Vanderlei foi crucial para que a gente pudesse ter mais confiança, uma equipe mais consistente"

Com as duas vitórias seguidas, a Raposa chegou aos 38 pontos, na 11ª colocação. Atualmente, a distância para o G-4 é de dez pontos, e para a zona de rebaixamento é de oito pontos.

O time celeste volta a campo na próxima terça-feira (12), para encarar o Botafogo, às 21h30, no Independência, pela 30ª rodada da Segunda Divisão.

