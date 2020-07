Um dos destaques do Atlético no clássico contra o América, disputado no último domingo (26), o Venezuelano Savarino foi o entrevistado desta terça-feira (28) na Cidade do Galo. Arisco e muito habilidoso, o jogador contratado a pedido do ex-técnico Rafael Dudamel caiu nas graças da torcida e se tornou titular da equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele, inclusive, revelou se inspirar no craque português Cristiano Ronaldo.

“Tive um bom primeiro tempo contra o América, assim como todos os meus companheiros, mas sempre há coisas para melhor com o passar das partidas. No segundo tempo entramos um pouco diferente e isso nos custou o empate. Da minha parte, sempre darei o melhor”, destacou o venezuelano.

“Finalizando o primeiro tempo, virei um pouco o tornozelo, mas tomei uma injeção para controlar a dor e seguir no jogo. Isso não me limitou”, acrescentou, deixando claro que está à disposição para o duelo desta quarta (28) contra a Patrocinense.

Sobre a confiança do técnico Sampaoli e o carinho da torcida, o jogador vê como importante para sua evolução dentro das quatro linhas.

“Para jogar temos que estar bem. Agradeço sempre ao técnico Sampaoli pela confiança. O torcedor está apoiando a mim e aos meus companheiros. Espero estar individualmente e coletivamente melhor para próximo jogo”, comentou.

“Cheguei a pedido de Dudamel. Sempre falava muito com ele. Mas sabia que poderia haver troca de treinador um dia. Não senti pressão por isso. Senti pressão apenas pessoal, para me enquadrar na ideia do Sampaoli”, foi além, comentando sobre a mudança de comando no alvinegro.

Galo e Patrocinense se enfrentam às 21h30 desta quarta, no Mineirão. O duelo da última rodada do Mineiro será decisivo para o alvinegro, que busca ratificar a classificação para as semifinais da competição.