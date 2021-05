Terceiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o lateral-direito Klebinho já fala como jogador do Cruzeiro.

Anunciado na última quarta-feira (26), o jogador, de 22 anos, chega por empréstimo junto ao Flamengo até novembro de 2021.

Em sua primeira entrevista com a camisa celeste, divulgada nesta quinta, o lateral fez questão de se apresentar a quem ainda não o conhece, citou suas referências no futebol e garantiu muito empenho em campo.

“Meu nome é Kleber, mas todo mundo me conhece como Klebinho. Sou um jogador muito veloz, que usa muito minha força. Sou lateral-direito. Dizer pra torcida do Cruzeiro ficar tranquila, que darei o meu melhor dentro de campo, nos 90 minutos que estiver jogando, e pra ficarem despreocupados, que do início ao fim vou dar minha vida pra, no final do jogo, sair com a vitória. Me inspiro muito no Léo Moura. Hoje em dia não está mais jogando. Quem está jogando hoje, meu ídolo é o Daniel Alves”, revelou.

Na equipe estrelada, Klebinho terá a concorrência de Rául Cáceres, titular da função, além de Joseph – que também pode atuar como zagueiro e volante -, e o jovem Geovane.

Ao lado vo volante Flávio, e do próprio Joseph, o lateral é a terceira contratação do Cruzeiro para a Série B. Mesmo sendo um recém-chegado, Klebinho se mostra ciente da responsabilidade que a equipe celeste vai encarar na segunda divisão nacional.

"Sei que o Cruzeiro é um time grande, um time de muita torcida, torcida muito grande. Nosso lugar não é aqui, todos vocês sabem. Nosso lugar é na Série A".

Duelos com Conceição

Formando nas categorias de base do Flamengo, com passagem pelo Tokyo Verdy, do Japão, Klebinho também lembrou dos duelos com o técnico Felipe Conceição, que o indicou para diretoria celeste.

“Fiquei muito feliz em receber essa proposta. Assim quando chegou, o Léo me falou que era o Felipe Conceição. Eu já joguei na base contra o Felipe Conceição, conheço muito bem ele da época de Botafogo, quando eu era mais novo. Conheço muito bem o estilo de jogo, procurei saber, procurei os profissionais do Flamengo que trabalharam com ele. Falaram muito bem dele. Eu também conheço a pessoa, como é. Fiquei muito feliz por ser pedido por ele, junto com meus empresários. Agora, como falei, vou dar meu máximo dentro de campo, pra ajudar o Cruzeiro a subir”.

Já integrado ao elenco estrelado, a nova contratação da Raposa agora espera a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CF (BID), para ganhar condições de jogo.

Como não está apto a estrear, e não teve tempo de trabalhar com o restante do elenco, Klebinho não foi relacionado para o duelo com o Confiança-SE, neste sábado (29), às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da Série B.

A expectativa é de que o lateral fique à disposição da comissão técnica para o confronto com o Náutico, no dia 6 de junho, no Mineirão, pela segunda rodada do torneio.