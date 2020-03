Ocupar a cadeira de diretor de futebol do Atlético é a missão que Alexandre Mattos aceitou para os próximos anos. Revelado no América e com passagens vitoriosas por Cruzeiro e Palmeiras, o belo-horizontino de 43 anos promete muita dedicação e, principalmente, trabalhar para deixar um legado no alvinegro.

Fã do saudoso Eduardo Maluf, diretor que faleceu em 2017, Mattos afirma que não quer ser ousado ao ponto de chegar aos pés do que fez o ídolo, o qual classifica como o melhor na função nas histórias de Raposa e Galo.

"Maluf conseguiu, na minha humilde opinião, ser o melhor diretor executivo profissional do Cruzeiro e também do Atlético. Ele conseguiu esta façanha. Não terei a ousadia de dizer que eu quero me aproximar ou chegar perto porque não vou conseguir. Por tudo o que ele representou. Se hoje estou aqui nesta função, é porque eu o via, antes mesmo de estar no futebol. Me espelho muito nele. Vou trabalhar com muita determinação. Visto muito a camisa, brigo, protejo e trabalho com muita intensidade", comenta Alexandre.

"Nenhum diretor executivo quer badalação. Sabemos que o que vale é ganhar. Infelizmente, esta cultura do imediatismo, dos resultados, das demissões se repete. Hoje sou um profissional muito mais preparado e maduro. Aprendemos muito nos erros. Acredito que tive muito mais acertos e os números estão aí. O legado é importante", acrescenta.

Perguntado sobre como lidou com o convite, feito pelo presidente do clube e amigo pessoal, Alexandre Mattos valoriza a grandeza do Atlético.

"O Atlético é uma das grandes forças do cenário mundial e trabalhar aqui é um orgulho para qualquer profissional. A minha relação com o presidente é de muito tempo, até fora do futebol. A paixão do torcedor. Sempre que estava do lado oposto, achava impressionante o que fazia a torcida do Atlético. No Palmeiras precisava fazer uma revolução em 2015, era diferente. Aqui, queremos fazer o sonho de ser campeão brasileiro virar realidade", afirma o cartola.

"O Campeonato Brasileiro de 2003 para cá nos ensinou muita coisa. Está clara a necessidade para se fazer uma boa campanha. O Atlético tem comissão técnica forte, estrutura invejável, tem tamanho e peso, e outras coisas. Estamos focados em fazer o melhor no Mineiro e aí sim teremos tempo para analisar e pensar o difícil Brasileirão", conclui.