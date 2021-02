Fã confesso de Iniesta e Xavi, o volante Matheus Barbosa tenta se inspirar na dupla espanhola para, aliado ao dia a dia dos treinos, aprimorar seu futebol. Com "intensidade e qualidade no passe" como principais características - é o que próprio jogador atesta -, o novo volante do Cruzeiro, apresentado nesta quarta-feira (17), obteve o acesso à elite nacional com o Cuiabá, na última temporada, porém preferiu disputar uma nova Segundona, desta vez com a camisa celeste.

"Tive a felicidade de conquistar o acesso com o Cuiabá. Entramos para a história; é a primeira vez que o clube subiu para a Série A. A gente achou que o Cruzeiro iria subir pela grandeza, a camisa e o elenco que tinha. Mas futebol é dentro de campo. Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu, mas esperamos que neste ano isso aconteça", comentou o meio-campista.

Pela primeira vez trabalhando com Felipe Conceição, Matheus relatou como vem sendo este início de trabalho na Toca.

“Desde o primeiro dia, ele (Conceição) vem passando para a gente que gosta de um time agressivo, que jogue para frente e de muita intensidade. Já passou muitas das ideias dele, e o grupo vem assimilando muito rapidamente. Devemos colher bons frutos, porque o trabalho tem sido muito intenso e já muito bom", afirmou.

Adaptação

Cria da base do Grêmio, Matheus chegou a atuar como zagueiro, chegando inclusive a integrar a dupla de zaga da Seleção Brasileira Sub-17. "Experiência incrível. Eu e Marquinhos (atualmente no PSG) formamos a dupla de zaga no Sul-Americano em 2011 e no Mundial. No Sul-Americano fomos campeões, no Mundial, ficamos em terceiro (lugar)", disse.

"Eu virei volante por questão técnica. Era da base do Grêmio, acharam que eu era muito técnico para ser zagueiro. Me avançaram para volante. Segui minha carreira assim, me adaptei rapidamente. Mas posso jogar de zagueiro também, se o professor precisar um dia", completou.

Confira a ficha do volante do Cruzeiro

Nome: Matheus Barbosa Teixeira

Nascimento: 18/08/1994 (São Bernardo do Campo-SP)

Posição: volante

Altura: 1,84m

Carreira: Grêmio (2011-2014), ABC (2014), Botafogo-SP (2014), América-RN (2015), Paulista-SP (2016), Atlético Tubarão (2016-2018), Avaí (2018-2019), Água Santa-SP (2020), Cuiabá (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021)

Títulos: Campeonato Catarinense (2019) e Sul-Americano sub-17 (2011)