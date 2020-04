Garoto de 18 anos que vive a vida em busca da oportunidade de se firmar no tão concorrido mundo do futebol. Cheio de sonhos, o jovem atacante Alexandre Jesus tenta buscar seu espaço no recheado elenco do Cruzeiro para, quem sabe, repetir os passos de seus grandes ídolos no futebol. Dois nomes que vestiram a camisa celeste e tiveram muito sucesso com as cinco estrelas no peito.

"Claro que tenho sonhos. Penso em conquistar títulos individuais, continuar crescendo na vida. Ser artilheiro, sair nos jornais, revistas, como aconteceu com meus ídolos Ronaldo Fênomeno e o Fred", disse em entrevista ao Hoje em Dia.

Apesar de seus desejos particulares, Alexandre Jesus espera ajudar as pessoas mais importantes na vida do jogador: os pais e os irmãos.

"Eu quero, primeiramente, ajudar minha mãe, dar uma casa para ela, melhorar a vida dela. Ela é muito guerreira, ela, meu pai, os irmãos sempre me apoiaram desde novo. Se eu tiver de ter uma condição boa vou dar o melhor para eles", comentou.

Caminho no futebol

Promovido ao time principal do Cruzeiro neste ano, Alexandre Jesus fez 4 jogos sob o comando de Adílson em 2020 e marcou um gol. Com a chegada do novo treinador, Enderson Moreira, há chance de alguns jovens voltarem às categorias de base para que haja um enxugamento do elenco da Toca II. E o jovem atacante trata essa situação com tranquilidade.

"Eu estou bem tranquilo, estou treinando para dar o meu melhor. Se eu tiver que voltar para o sub-20 não será a pior coisa do mundo, vou trabalhar de novo para ter mais oportunidades e ficar de vez no time principal", comentou.

Quarentena

Em casa no período de quarentena pela pandemia do coronavírus, Alexandre Jesus usa o seu tempo para treinar e se divertir com os familiares.

"A quarentena está indo, dia após dia. Eu estou treinando, não podemos parar, jogo baralho com a família, jogo vídeo-game, solto pipa, e improviso para não sair de casa", comenta dando detalhes sobre seus treinamentos.

"Eu faço o funcional com o preparador físico Gustavo, ele faz treinamentos de velocidade, mobilidade, explosão para melhorar minha rapidez. Cada dia ele improvisa, traz um trabalho novo. Não tem peso, mas ele usa algumas outras coisas, como a bola, por exemplo, para fazer o trabalho. Com a bola a gente trabalha passe, domínio", explica.

Situação inusitada

Fã de vídeo-games o atacante viveu situação engraçada recentemente. É que ele comprou um jogo de futebol, o Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) achando que o encontraria no elenco do Cruzeiro, que faz parte do jogo. No entanto, as coisas não saíram como planejado.

"Comprei até o PES 2020 achando que eu estaria no jogo, no time do Cruzeiro, mas eu não tava lá (risos). Meu irmão estava mexendo no Youtube e pesquisou meu nome, e viu que um cara estava jogando comigo no PES. Aí eu falei que compraria o jogo na hora, mas baixei o o PES 2020 e eu não estava lá. Mesmo assim eu sigo jogando com o Cruzeiro", disse rindo da situação.

Além do vídeo-game o baralho e as lives (transmissões ao vivo) do pastor Felipe têm sido uma diversão em família. "Jogo baralho com meu pai, meus irmãos. Jogamos Pif, Truco, Vinte e Um, tudo que tem direito. Também sou religioso e acompanho a live do pastor Felipe todo dia, 13h, faço oração para pedir proteção, ainda mais nesse momento de dificuldade", contou.

Recado para a torcida

Trabalhando para conquistar o coração do torcedor, Alexandre Jesus deixou um recado para os cruzeirenses.

"Mandar um abraço para essa torcida maravilhosa que sempre apoia a gente. Fica aqui o registro do meu carinho por todos", finalizou.