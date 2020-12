O meia argentino Matías Zaracho, assim como milhões de pessoas pelo mundo, é um declarado fã do personagem Chaves, interpretado pelo saudoso ator mexicano Roberto Gómez Bolaños. A série, que completará 50 anos em breve, a EA Sports transformou o figurino do "garoto" em uniforme no modo Ultimate Team, da versão 21 do FIFA.

Pelo perfil pessoal no Instagram, Zaracho postou uma foto com um presente especial que recebera: contratação mais cara da história do Galo, ele ganhou uma roupa do personagem que marcou época na televisão brasileira e em vários países da América do Sul.

A novidade apresentada no Fifa 21 estará disponível no tradicional game de futebol a partir desta quinta-feira (10), até domingo, junto com outros itens comemorativos como decorações para estádios.

Para desbloquear o uniforme, será preciso completar três desafios no modo. Cada um dará uma recompensa: o escudo de 50 anos do Chaves, a decoração para os estádios e o mosaico 3D temático do programa. O último prêmio será o desbloqueio dos uniformes em homenagem ao Chaves e ao Kiko.