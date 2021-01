"O Atleticano precisa ser estudado". Esta frase, que se tornou uma máxima entre os torcedores do alvinegro, a cada dia ganha uma nova prova disso. Neste domingo (31), dia em que o Galo entra em campo para encarar o Fortaleza, quem ganhou homenagem especial foi o atacante Hulk, contratado na última sexta-feira (29).

Fã do personagem da Marvel, o torcedor Alexandre Ribeiro, de 37 anos, acordou cedo para ir ao estúdio do tatuador Thiago Scap. Na perna direita, ele eterneziou a Arena MRV, estádio que será entregue no meio de 2022, e também o "homem verde" mais famoso do planeta.

"Sempre fui muito fã do personagem Hulk. Aproveitando que o Galo contratou o atacante, eu resolvi fazer essa homenagem. Espero que ele faça muitos gols e nos dê muitas alegrias. É um grande jogador e um grande reforço que conseguimos", diz o Técnico de Planejamento ao Hoje em Dia.

A ideia da tatuagem começou no sábado, quando Thiago Scap postou a arte em suas redes sociais. Alem de Alexandre, vários outros torcedores já procuraram o artista para orçar o trabalho.

Mesmo antes do atacante de 34 anos desembarcar em Belo Horizonte para ser apresentado ao novo clube, a satisfação da Massa já dá provas de que, caso corresponda nas quatro linhas, Hulk Paraíba tem totais chances de se tornar ídolo num curto período de tempo.

O vínculo do jogador com o Atlético vai até o final de 2022, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.