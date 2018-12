Seis jogos do chamado "Boxing Day" do Campeonato Inglês foram encerrados há pouco nesta quarta-feira (26) e, em um deles, o Liverpool deu continuidade ao bom momento que vive ao golear o Newcastle por 4 a 0, em casa, e disparar na ponta da competição.



Com gols de Dejan Lovren, Salah, Shaqiri e do brasileiro Fabinho, a equipe comandada por Jürgen Klopp chegou aos 51 pontos na liderança e abriu sete de vantagem sobre o Manchester City, que caiu para a terceira posição ao amargar a sua segunda derrota seguida ao perder por 2 a 1 para o Leicester, fora de casa - a equipe de Pep Guardiola havia sido surpreendida pelo Crystal Palace na rodada anterior do torneio nacional.



O novo vice-líder da tabela é o Tottenham, que goleou o Bournemouth por 5 a 0, em Londres, e passou a contabilizar 45 pontos. O brasileiro Lucas Moura marcou um dos gols deste triunfo da equipe londrina, que também balançou as redes com Christian Eriksen, Son Heung-min (duas vezes) e Karry Kane, fazendo o seu adversário estacionar nos 26 pontos e ficar na 11ª colocação. Essa foi, por sinal, a segunda goleada consecutiva do Tottenham, que no último domingo havia aplicado um humilhante 6 a 2 sobre o Everton, em Liverpool.



E o Liverpool se garantiu com seis pontos de vantagem sobre o novo vice-líder da tabela com uma atuação contundente contra o Newcastle. Primeiro abriu o placar com um golaço aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois de um escanteio cobrado rapidamente por Shaqiri, Robertson cruzou na área. Lascelles não conseguiu cortar e a bola sobrou para Lovren, que pegou de primeira em lindo chute para fazer 1 a 0.



O segundo gol do jogo saiu logo no primeiro minuto da etapa final. Após invadir a grande área pelo lado direito, Salah foi derrubado por um defensor e o árbitro assinalou o pênalti, que o próprio artilheiro egípcio bateu para abrir 2 a 0.



E o terceiro gol veio aos 33 minutos, com o suíço Shaqiri completando para as redes um cruzamento rasteiro de Alexander-Arnold. Pouco depois, aos 39, Fabinho assegurou a goleada ao aproveitar um escanteio batido por Salah e cabecear para as redes. A goleada sofrida fora de casa deixou o Newscastle estacionado nos 17 pontos, na 15ª posição, apenas três postos à frente do Burnley, 18º e que encabeça a zona de rebaixamento, com 12 pontos.



City perde outra

Se o Liverpool ampliou o ótimo momento que vive, o City voltou a decepcionar a sua torcida. Depois de ter aberto o placar com um gol do português Bernardo Silva aos 14 minutos do primeiro tempo, a equipe foi surpreendida com uma virada do Leicester, que empatou Marc Albrighton já aos 19 e chegou ao gol da vitória aos 36 da etapa final com um golaço do português Ricardo Pereira em um chute cruzado após receber a bola pelo lado direito do ataque.



O City ainda teve Fabian Delph expulso no finalzinho e assim o lateral-esquerdo virou desfalque certo para o confronto diante do Southampton, no próximo domingo, fora de casa, pela primeira rodada do segundo turno do Inglês. Já o Leicester, que subiu para a sétima posição, com 28 pontos, ganhou muita confiança para encarar o Cardiff, novamente em seus domínios, no sábado.



United ganha mais uma

No confronto que marcou o retorno do ídolo Ole Gunnar Solskjaer ao estádio Old Trafford, mas desta vez como técnico do Manchester United, o time da casa venceu o seu segundo jogo seguido no Inglês ao bater o Huddersfield por 3 a 1. A equipe vinha de uma goleada por 5 a 1 sobre o Cardiff, na estreia de Solskjaer, e agora contou com um gol de Nemanja Matic e dois do francês Paul Pogba para voltar a sair de campo com um triunfo.



Assim, o United foi aos 32 pontos na sexta posição, enquanto o Huddersfield amarga a lanterna, com apenas 10 pontos em 19 jogos disputados.



Em outro duelo encerrado há pouco pelo Inglês, o Everton também fez bonito ao golear o Burnley por 5 a 1, fora de casa, com dois gols de Lucas Digne e um do brasileiro Richarlison. O resultado levou a equipe de Liverpool aos 27 pontos e ao oitavo lugar.



Também nesta quarta-feira, o Crystal Palace e Cardiff empataram por 0 a 0 em resultado ruim para as duas equipes, que lutam para se afastar da zona de rebaixamento e ocupam respectivamente a 14ª e a 17ª posições.