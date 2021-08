Em dois dias, o América teve duas vitórias, uma dentro e outra fora de campo. No domingo (29), bateu o Ceará, por 2 a 0, com dois gols de Fabrício Daniel. E nessa segunda-feira (30), outra boa notícia relacionada ao ataque do Coelho: a contratação de Zárate, ex-Boca Juniors e Inter de Milão.

O argentino chega a Belo Horizonte nesta terça (31), e o autor dos tentos do time alviverde diante do Vozão dá as boas-vindas ao novo colega de setor.

"Todas as contrações são pontuais para que agreguem ao nosso estilo de jogo e ao nosso modelo tático. Para mim é uma honra trabalhar não só com ele, como com todos os companheiros, que me ajudam a evoluir. Uma briga sadia e uma constante evolução a cada dia", afirmou Fabrício Daniel.

E em meio a essa acirrada luta por posição, Fabrício se coloca à disposição para desempenhar qualquer função no ataque.

Fabrício Daniel se diz apto a atuar em qualquer posição do setor ofensivo do Coelho

"Posso ser utilizado em todas elas. A diferença de cada uma é pontual. Cada uma exige uma especialidade durente o jogo. Estou à disposição em qualquer uma delas para ajudar a instituição", disse.

Alívio

Fabrício disse ainda que os gols marcados sobre o Ceará tiraram dele um peso das costas. "A gente sempre se cobra, sempre quer ajudar a equipe diretamente, taticamente... (Os gols) são muito importantes para mim nesta sequência", comentou.



Vagner Mancini destaca 'encaixe perfeito' do América na vitória sobre o Ceará