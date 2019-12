Uma onda de processos trabalhistas pode ter tido início no Cruzeiro. Por causa das pendências salariais o zagueiro Fabricio Bruno acionou à Justiça do Trabalho e pede rescisão unilateral do seu contrato com o Cruzeiro.

O Hoje em Dia teve acesso ao processo em que o zagueiro cobra R$ 3,554,568.66 pelo não pagamento de salários e direitos de imagem.

Como a primeira audiência do caso está marcada apenas para o ano que vem, os advogados do zagueiro entraram com um Pedido de Tutela antecipada, para tentar a liberação do clube e, assim, ficar livre para acertar com outra equipe. Entretanto esse pedido inicial foi negado.

Bruno Haddad/Cruzeiro

“Para assegurar-lhe a liberação do vínculo desportivo, com ofício às Entidades de Administração de Desporto, para que providencie a liberação do vínculo desportivo com o reclamante, com objetivo de que a Confederação Brasileira de Futebol forneça condição de jogo ao Atleta, possibilitando sua livre transferência para o Clube que pretenda contratá-lo”, diz parte do pedido de tutela antecipada negado pelo juízo.

A primeira audiência para tratar da demanda do zagueiro contra o Cruzeiro foi marcada para 8 de fevereiro de 2020, na 3a Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

De acordo com a petição do advogado de Fabricio Bruno, o salário do jogador é de R$ 120 mil, sendo R$ 72 mil a título de salário e R$ 48 mil em direito de imagem. E que se o zagueiro “atuasse pela equipe principal por, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) minutos por partida, por 10 (dez) partidas oficiais consecutivas, o valor mensal da sua remuneração seria reajustado para R$ 150 mil sendo R$ 90 mil de salário e R$ 60 mil de direito de imagem”.

Só de salário atrasado o atleta cobra quase R$ 300 mil de acordo com a petição inicial do advogado, que cita ainda mais R$ 300 mil não pagos de direito de imagem.

O pedido do advogado mostra ponto a ponto detalhes importantes do contrato firmado entre jogador e clube.

A ação cita que o Cruzeiro negou duas propostas pelo atleta: do Braga, de Portugal (R$ 8,7 milhões) e do Céltico, da Escócia (cerca de R$ 13 milhoes).

Ainda na petição escrita pela defesa de Fabricio Bruno estão listrados jogo por jogo do Campeonato Brasileiro em que o defensor cumpriu as metas determinadas em contrato. E que segundo consta nos autos não foram pagas.

20a rodada, realizada em 21/09/2019, partida Cruzeiro 1 x 2 Flamengo;

21a rodada, realizada em 25/09/2019, partida Ceará 0 x 0 Cruzeiro;

22a rodada, realizada em 30/09/2019, partida Goiás 1 x 0 Cruzeiro;

23a rodada, realizada em 05/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 1 Internacional;

24a rodada, realizada em 09/10/2019, partida Cruzeiro 0 x 0 Fluminense;

25a rodada, realizada em 13/10/2019, partida Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro;

26a rodada, realizada em 16/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 0 São Paulo;

27a rodada, realizada em 19/10/2019, partida Corinthians 1 x 2 Cruzeiro;

28a rodada, realizada em 26/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza;

29a rodada, realizada em 31/10/2019, partida Botafogo 0 x 2 Cruzeiro.

O advogado também lista no pedido que enviou à Justiça do Trabalho todos os valores recebidos pela zagueiro. Tanto do direito de imagem quanto de salário.

O processo tem 232 páginas e os pedidos do advogado discriminado ponto a ponto são esses.