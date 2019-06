O lateral-direito Fagner chegou à Granja Comary no fim da manhã desta terça-feira (4). O jogador do Corinthians deveria se apresentar à seleção apenas na quinta-feira, em Porto Alegre, mas como não se recuperou a tempo de disputar a partida do time paulista nesta terça com o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador foi liberado antecipadamente pelo seu clube.



A antecipação da apresentação foi um pedido da comissão técnica de Tite. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, acompanha a situação do jogador e irá avaliá-lo para saber se Fagner tem condições de se recuperar a tempo de disputar a Copa América. O lateral reclama de dores na coxa esquerda. Um corte do jogador não está totalmente descartado.



A seleção já enviou a lista dos 23 jogadores que disputarão a competição continental à Conmebol. A relação só poderá ser alterada se for comprovada a lesão de algum atleta.



Inicialmente aguardados em Teresópolis, o goleiro Alisson e o atacante Firmino só irão se juntar à seleção na quinta, em Porto Alegre. Isso porque o voo que traria os jogadores que venceram a Liga dos Campeões pelo Liverpool foi cancelado.



Na fase final de preparação para a Copa América, a seleção vai entrar em campo nesta quarta-feira para amistoso contra o Catar, no Mané Garrincha, em Brasília.

