Uma faixa estendida pela torcida do Cruzeiro com uma mensagem direcionada ao governador Romeu Zema (Novo) foi retirada das cadeiras do Mineirão, nesse domingo (14), quando a Raposa enfrentava o Atlético na primeira partida da final do Campeonato Mineiro.

A tira de tecido,que esteve dependurada até o início da partida,continha os dizeres "Mineirão do povo Zema", até que um segurança, de colete laranja, retirou o adereço.

Vale lembrar que durante a semana a administradora do Mineirão e o clube estrelado tiveram um entrevero relacionado a uma suposta dívida do clube com a empresa.

A concessionária que gere o estádio alega que o Cruzeiro deve cerca de R$26 milhões relacionadas as despesas dos jogos. A diretoria celeste contesta, e afirma que o valor gira em torno de R$18 milhões. O montante é somado desde que o clube voltou a mandar partidas no estádio, em 2013.

