A torcida do Cruzeiro, que marcou para a tarde desta sexta-feira (13) uma manifestação para pedir a renúncia da cúpula diretiva do clube, perdeu completamente a paciência com Wagner Pires de Sá, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, cabeças da “chapa União”, vencedora nas últimas eleições presidências do clube.

Mais especificamente Hermínio Lemos e Ronaldo Granata dessa vez foram alvos de protestos em faixas que foram afixadas próximo às residências de ambos.

Em todas as faixas o recado era um só: “saiam do Cruzeiro”.

No caso de Hermínio Lemos, que há anos integra o Conselho Fiscal e tem na família outros tantos representantes, inclusive com histórico de presidência no clube, o pedido foi mais direto e em tom agressivo: “Hermínio Lemos, sua família já sugou bastante. Por favor, largue o Cruzeiro”, são os dizeres de uma das faixas.

Para Ronaldo Granata o recado foi direto e também envolveu um familiar do vice-presidente: “Granata, ouça sua esposa. Sai do Cruzeiro”.

Dinastia Lemos

José Francisco Lemos Filho é um dos precursores da família no Cruzeiro. Foi presidente do clube em 1954 e desde então ocupa cargos de alta gerência. Foi vice-presidente na gestão de Gilvan de Pinho Tavares, ocupou também papel de preponderância quando Zezé Perrella presidiu a agremiação cinco estrelas.

Mas atualmente, além de Hermínio Lemos, irmão mais novo de José Francisco Lemos, há outro integrante na família ocupando cargo importante no Cruzeiro.

Quintiliano Lemos é sobrinho de Hermínio e é o coordenador das categorias de base da Raposa.

Granata

Escanteado pelo atual presidente Wagner Pires de Sá logo após a chapa União vencer as eleições presidenciais, Ronaldo Granata, dois anos depois, começa a ganhar espaço com a atual diretoria logo no pior momento da história do clube.

Quando da eleição da chapa que governa o Cruzeiro, Granata era tão carta fora do baralho que nem sua vaga de direito na sede administrativa do Cruzeiro por ser vice-presidente ele não tinha à disposição.



