Fake News! Foi assim que o presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara definiu as especulações postadas nas redes sociais de que o diretor executivo Alexandre Mattos estaria de saída do clube, devido a problemas de relacionamento com o técnico Sampaoli e com outras pessoas do alvinegro.

"O Alexandre, além de ser meu amigo, é o melhor diretor de futebol do Brasil. Ontem apareceu um gaiato para criar uma especulação de que estaria saindo do Atlético. Uma colocação completamente mentirosa", destacou Câmara.

A declaração do mandatário atleticano, foi dada nesta quinta-feira (12), durante a entrevista coletiva realizada na sede do clube, marcada por ele para fazer uma balanço de sua gestão e para oficializar que não participará do pleito de 11 de dezembro, que definirá quem será o presidente para o próximo triênio (2021-23).