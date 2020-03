Um grito inusitado marcou o clássico deste sábado (7) entre Atlético e Cruzeiro. Durante o jogo disputado no Mineirão, a torcida alvinegra, mandante no duelo da oitava rodada do Campeonato Mineiro, protagonizou uma cena curiosa, bem mais sadia do que a de costume, diga-se de passagem.

Sempre que o goleiro Fábio, do Cruzeiro, corria para os tiros de meta, os atleticanos gritavam "Fala, Zezé!", brincando com o áudio do ex-celeste Thiago Neves ao ex-presidente do clube, que acabou rebaixado à Segunda Divisão no Brasileirão. Antes, o coro entoado era de "Bicha!", o que sempre foi criticado por parte da Massa, pelo caráter homofóbico.

A cena se repetiu por diversas vezes nas cadeiras do Gigante da Pampulha e foi uma das mais marcantes do confronto que pode ter sido o último entre as duas equipes na temporada; isso, caso não se encontrem nas fases seguintes do Estadual.