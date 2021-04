Atlético e América travavam uma batalha pelo título do Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1927, depois de os atleticanos interromperem a série de conquistas dos americanos em 1926.

Uma vitória no clássico contra o Palestra Itália (Cruzeiro) garantiria o título aos alvinegros, numa competição que teve mudança de regulamento já com ela em andamento, com a decisão sendo num quadrangular entre os quatro primeiros colocados, mas com o Villa Nova abandonando a disputa e seus resultados sendo anulados.

Era este o cenário para o jogo de 27 de novembro de 1927, no Campo do América, onde hoje está localizado o Mercado Central, uma das grandes marcas de Belo Horizonte.

E o Atlético decretou a maior goleada da história do clássico fazendo 9 a 2 no Palestra Itália, numa tarde em que brilhou intensamente o chamado Trio Maldito, formado por Jairo, Said e Mário de Castro, integrantes da lista de grandes ídolos e goleadores atleticanos.

Com o resultado, o Atlético conquista o primeiro bicampeonato mineiro da sua história.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 9

Osvaldo Perigoso; Chiquinho e Brant; Hugo Jacques, Ivo Melo e Franco; Getulinho, Said, Jairo, Mário de Castro e Getúlio.

PALESTRA ITÁLIA 2

Geraldo; Rizzo e Pararaio; Porfírio, Osti e Nininho; Piorra, Odilon, Ninão, Bengala e Armandinho.

DATA: 27 de novembro de 1927

LOCAL: Campo do América

MOTIVO: Campeonato da Cidade (Mineiro)

GOLS: Said, aos 11 e 1, e Ninaõ, aos 22 minutos do primeiro tempo; Said a 1, Mário de Castro, aos 14 e 17, Jairo, aos 19, Ninão, aos 23, Jairo, aos 27 e 30 3 Getúlio, aos 32 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: José Avelino

PÚBLICO: 4.000