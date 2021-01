A maior temporada da centenária história cruzeirense foi vivida em 2003, quando o grande time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e que teve o craque Alex como maestro dentro de campo conquistou a Tríplice Coroa, por ter vencido no mesmo ano o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro, na sua primeira edição no sistema de pontos corridos.

A façanha foi completada em 30 de novembro, com o Brasileirão sendo conquistado de forma antecipada. O adversário foi o Paysandu, e mesmo que não tivesse vencido, a Raposa seria campeã, por causa da derrota de 3 a 0 do Santos para o Goiás, no Serra Dourada.

Mas a festa da China Azul, que lotou o Gigante da Pampulha, foi completa, apesar de não ter visto em ação o craque Alex, que cumpria suspensão.

Seu substituto, o veterano Zinho, honrou a camisa 10 e cobrando falta abriu o placar logo aos 7 minutos. O segundo gol só saiu aos 28 da etapa final, com Mota, uma das revelações daquele time.

A Tríplice Coroa foi assegurada com vitória por 2 a 1 sobre o Paysandu, em 30 de novembro de 2003, no Mineirão. Com este resultado, o Cruzeiro garantiu o título da Série A do Campeonato Brasileiro

O Paysandu chegou a diminuir aos 45 da etapa final, mas neste momento o Mineirão era só festa. O Campeonato Brasileiro estava conquistado e a Tríplice Coroa assegurada.

A façanha de vencer Copa do Brasil e Brasileirão, na mesma temporada, segue sendo exclusividade do Cruzeiro.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Gomes; Maurinho, Cris, Edu Dracena e Leandro; Maldonado, Augusto Recife (Felipe Melo), Wendel (Sandro) e Zinho; Aristizábal (Mota) e Márcio Nobre. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PAYSANDU 1

Carlos Germano; Lecheva (Borges Neto), Lima, Jorginho e Souza; Vanderson, Sandro, Vélber (Júnior Amorim) e Magnum; Aldrobani e Jóbson (Alexandre Pinho). Técnico: Ivo Wortmann

DATA: 30 de novembro de 2003

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 44ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Zinho, aos 7 minutos do primeiro tempo; Mota, aos 28, e Aldrovani, aos 45 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Héber Roberto Lopes, auxiliado por Roberto Braatz e Altemar Domingues, todos do Paraná

CARTÃO AMARELO: SANDRO (Paysandu)

PÚBLICO: 73.141 pagantes

RENDA: R$ 827.201,00