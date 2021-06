Um gol por jogo. Não mais que isso. Esta é a média construída pelo setor ofensivo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Em nenhuma das seis partidas que disputou até agora na competição o time alvinegro conseguiu balançar as redes mais de uma vez. Os números baixos são fruto da falta de pontaria da equipe.

Neste início do torneio, o Galo teve 68 finalizações, sendo que apenas 17 foram em direção ao gol, o que significa 25% das tentativas. O levantamento é feito pelo SofaScore.

Já os arremates para fora (36 ao todo) representam 53%. Os demais 15 chutes foram bloqueados pelos adversários (22%).

Nos dois últimos duelos, contra Chapecoense (1 a 1) e Ceará (derrota por 2 a 1), o Atlético perdeu a chance de conquistar mais cinco pontos preciosos. Muito em função da falta de pontaria (diante do Vozão, também houve o fator “Everson”, responsável por falhas individuais nos dois tentos do oponente).

No empate com a Chape, o Galo fez 14 finalizações, sendo duas em direção ao gol (14,3%). Perante o Ceará, 37,5% dos chutes foram no alvo (seis das 16 tentativas) - apesar do percentual mais alto ante os cearenses, somente um tento foi anotado.

Situação que precisa ser corrigida nos treinamentos específicos de finalização, principalmente porque o campeonato é longo (restam 32 rodadas), e tal problema pode se tornar crônico (se já não é). O próximo confronto será com o Santos, no domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada.