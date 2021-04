A data do aniversário de 40 anos do Mineirão foi 5 de setembro de 2005, mas a comemoração, promovida pelo Governo de Minas, aconteceu com mais de um mês atraso. E só foi realizada em 16 de outubro, quando Cruzeiro e Atlético disputaram um clássico válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os cruzeirenses faziam uma campanha ruim na competição, mas a situação pior era dos atleticanos, que brigavam contra um rebaixamento que acabou acontecendo.

O confronto teve baixo nível técnico, mas muitas chances de gols foram criadas pelos dois lados, inclusive com uma bola chutada no travessão para cada lado.

O gol da vitória foi marcado pelo meia Adriano Gabiru, aos 40 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento de Diego da direita.

Pouco mais de um ano depois, ele entraria para a história por marcar o gol do título mundial do Internacional, numa decisão contra o Barcelona, da Espanha.

O gol atleticano era defendido por Bruno, revelação da base, e o cruzeirense por Fábio, que vivia sua primeira temporada no clube.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Fábio; Jonathan, Marcelo Batatais, Moisés e Wagner; Marabá, Maldonado (Diogo), Adriano e Kelly (Leandro Silva); Diego (Wando) e Alecsandro. Técnico: Paulo César Gusmão

ATLÉTICO 0

Bruno; Cáceres, Marquinhos, Lima e Rubens Cardoso; Edílson (Luiz Mário depois Ramón), Walker, Rafael Miranda e Uéslei; Marques e Catanha (Rodrigo Fabri). Técnico: Marco Aurélio

DATA: 16 de outubro de 2006

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOL: Adriano, aos 40 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Djalma Beltrame, auxiliado por Carlos Henrique Lima e Eurivaldo Lima, todos do Rio de Janeiro

CARTÃO AMARELO: Maldonado, Diogo, Kelly, Adriano e Jonathan (Cruzeiro); Rafael Miranda, Henrique, Walker e Marques (Atlético)

PÚBLICO: 42.476

RENDA: R$ 374.092,50