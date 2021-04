Três pontos evitaram o rebaixamento do Atlético à Série B na temporada de 2004. E isso está diretamente ligado ao seu desempenho nos clássicos, pois seis pontos foram conquistados nos dois confrontos com o Cruzeiro.

O segundo jogo, pelo returno, aconteceu num momento já de desespero alvinegro, mas a situação deu uma amenizada com a goleada por 3 a 0.

O placar começou a ser construído no final da primeira etapa, com Rodrigo Fabri marcando aos 39 minutos.

No início da etapa final, Rubens Cardoso fez 2 a 0, aos cinco, e as coisas ficaram ainda mais fáceis com a expulsão do zagueiro Edu Dracena, por uma falta que evitou um contra-ataque atleticano.

Aos 35 minutos, o meia Juninho transformou a vitória alvinegra em goleada fazendo 3 a 0, numa partida em que os dois lados tiveram muitas chances, mas que no final o Galo poderia ter vencido até por uma diferença maior, principalmente pelas oportunidades desperdiçadas na segunda etapa.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0

Artur; Edu Dracena, Marcelo Batatis e Régis (Wagner); Alessandro (Fernando Diniz), Auguisto Recife, Martínez, Adriano Gabiru e Sorín; Fred (Jardel) e Jussiê. Técnico: Marco Aurélio

ATLÉTICO 3

Danrlei; André Luís, Adriano e Gaúcho; Zé Antônio, Zé Luís, Renato (Tucho), Rodrigo Fabri (Juninho) e Rubens Cardoso; Alex Mineiro e Wagner (Alessandro). Técnico: Mário Sérgio

DATA: 23 de outubro de 2004

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Rodrigo Fabri, aos 39 minutos do primeiro tempo; Rubens Cardoso, aos 5, e Juninho, aos 35 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Rodigo Martins Cintra, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Marinaldo Silvério, todos de São Paulo

CARTÃO VERMELHO: Edu Dracena (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Adriano, Augusto Recife, Marcelo Batatais e Martínez (Cruzeiro); Alex Mineiro, Rodrigo Fabri, Adriano, Renato e Juninho (Atlético)

PÚBLICO: 20.005

RENDA: R$ 169.208,50