O Atlético tinha conquistado o Campeonato da Cidade (Mineiro), de forma invicta. Mais do que isso, levantou a taça com 100% de aproveitamento, pois venceu as dez partidas disputadas na competição, sendo duas delas contra o Cruzeiro, que foi vice na primeira competição que disputou com o novo nome, pois tinha sido obrigado a abandonar o Palestra Itália.

A invencibilidade atleticana existia também em amistosos, pois o time não tinha sido derrotado em 1942. Numa dessas partidas, fez 6 a 1 nos palestrinos, em Lourdes.

Já tinham sido disputados cinco clássicos, entre amistosos e jogos válidos pelo Campeonato da Cidade (Mineiro), e o Atlético tinha vencido todos.

Isso fez com que o Palestra Itália desafiasse o rival. Em partida disputada em 25 de dezembro de 1942, eles se enfrentaram no Estádio do Barro Preto.

E os cruzeirenses, contando com mais um dia inspirado dos irmãos Orlando Fantoni e Niginho, que abriram e fecharam a vitória, ganharam por 3 a 1.

Estava decretado o fim da invencibilidade atleticana na temporada de 1942.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Geraldo II; Caieira e Azevedo; Bibi, Juca e Caieirinha (Rizzo); Nogueirinha, Orlando Fantoni (Ismael), Niginho, Geninho e Alcides. Técnico: Bengala

ATLÉTICO 1

Kafunga; Ramos e Evando; Cafifa, Hemetério (Alcindo) e Bigode; Hamilton, Pardal (Ulisses), Bahiano (Tião), Nicola e Resende. Técnico: Mário Gomes

DATA: 25 de dezembro de 1942

LOCAL: Estádio do Barro Preto

MOTIVO: Amistoso

GOLS: Orlando Fantoni, aos 42 minutos do primeiro tempo; Nogueirinha, aos 8, Hamilton, aos 40, e Niginho, aos 43 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Luiz Gonzaga Filho

CARTÃO VERMELHO: Caieirinha (Cruzeiro); Hemetério e Bahiano (Atlético)