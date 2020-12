Três anos após levantar seu primeiro troféu de campeão da Copa do Brasil, em 1993, lá estava o Cruzeiro em uma nova final do torneio. Pela frente, o todo-poderoso Palmeiras, de jogadores de nível de seleção brasileira, como Cafu, Djalminha, Luizão e Rivaldo, e comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Só que favoritismo não ganha jogo - a imprensa paulista e de outros Estados cravava que o título ficaria para a 'Academia' -, e a Raposa calou a boca de todo o país levantando seu segundo caneco em uma partida dramática e na qual a raça superou a técnica.

Após empate em 1 a 1 no Mineirão, no duelo de ida, o Palmeiras começou o confronto de volta, em Sâo Paulo, partindo para cima. Logo aos 5 minutos, Luizão completou para as redes, inaugurando o marcador. Vinte minutos depois, o incansável Roberto Gaúcho não desistiu de uma jogada, aproveitou um vacilo de Amaral e chutou no canto esquerdo de Velloso para empatar.

O segundo tempo foi tenso, com o Verdão criando boas situações de gol, e Dida e a zaga celeste salvando lá atrás. Do outro lado, Velloso fez uma defesaça em uma tentativa de Palhinha, de cobertura. Mas o goleiro palmeirense viria a falhar mais tarde.

Aos 38, Gaúcho tentou o cruzamento, o arqueiro deixou a bola escapar, e Marcelo Ramos deu números finais a uma das maiores viradas da história do Cruzeiro.

A FICHA DO JOGO

PALMEIRAS 1

Velloso; Cafu, Sandro, Cléber e Júnior; Cláudio (Reinaldo), Amaral, Marquinhos (Cris) e Djalminha; Luizão e Rivaldo

Técnico: Vanderlei Luxemburo

CRUZEIRO 2

Dida; Vitor; Gélson Baresi, Célio Lúcio e Nonato; Fabinho, Ricardinho e Palhinha (Palhinha); Cleisson, Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos

Técnico: Levir Culpi

Motivo: final da Copa do Brasil

Data: 18 de junho de 1996

Estádio: Parque Antártica

Cidade: São Paulo

Árbitro: Sidrack Marinho dos Santos

Cartões amarelos: Sandro, Júnior, Cláudio e Luizão (Palmeiras); Fabinho e Cleisson (Cruzeiro)

Gols: Luizão aos 5 minutos e Roberto Gaúcho aos 25 do primeiro tempo; Marcelo Ramos aos 38 do segundo tempo