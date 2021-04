Com dois grupos regionalizados de 11 clubes, na primeira fase, a Taça Minas Gerais de 1976 se transformou num capítulo importante da história do Atlético no clássico, pois seu jovem time ganhou o título batendo o Cruzeiro.

Nas duas chaves, apenas o primeiro colocado seguia brigando pela taça, mas o que tivesse melhor campanha se classificava direto para a decisão. O outro fazia uma semifinal, em jogo único, contra o Cruzeiro, que não jogou a primeira fase por causa da sua participação na Copa Libertadores.

Depois de bater o Uberaba, por 4 a 2, a Raposa encarou o Galo também em jogo único, em 25/4/1976.

Ingredientes não faltavam, e essa final da Taça Minas Gerais de 1976 é um dos dez clássicos entre Atlético e Cruzeiro com mais de 100 mil pagantes.

Cafuringa colocou os alvinegros em vantagem no primeiro tempo, mas Palhinha empatou a partida na etapa final.

A igualdade provocou a disputa de uma prorrogação. E Toninho Cerezo, de pênalti, decretou o 2 a 1 que deu ao Galo o bicampeonato em sequência da Taça Minas Gerais.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Zolini; Getúlio, Márcio, Vantuir e Flávio; Toninho Cerezo e Danival (João Alfredo); Cafuringa, Reinaldo, Campos e Paulinho (Paulo Isidoro). Técnico: Barbatana

CRUZEIRO 1

Raul; Nelinho, Moraes, Ozires e Mariano; Piazza e Eduardo; Roberto Batata, Palhinha, Jairzinho e Joãozinho. Técnico: Zezé Moreira

DATA: 25 de abril de 1976

MOTIVO: Taça Minas Gerais

LOCAL: Mineirão

GOLS: Cafuringa, aos 30 minutos do primeiro tempo; Palhinha, aos 14 minutos do segundo tempo; Toninho Cerezo, aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação

ARBITRAGEM: Maurílio José Santiago, auxiliado por Raimundo Divino e Rondino Batista

CARTÃO VERMELHO: Reinaldo (Atlético); Jairzinho e Palhinha (Cruzeiro)

PÚBLICO: 101.404 pagantes

RENDA: Cr$ 1.228.519,00