O Cruzeiro amargava um jejum de cinco clássicos, entre os times principais, sem vitória sobre o Atlético, com quatro derrotas e um empate. Foram oito gols sofridos e nenhum marcado.

Há uma semana, tinha sido registrada a última dessas vitórias atleticanas, por 1 a 0, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro de 1977.

Naquela tarde de 2 de outubro de 1977, novo triunfo alvinegro significava a taça. Mas teve início uma das mais belas histórias do Cruzeiro diante do maior rival.

O Atlético saiu na frente no placar, com um gol de Marinho logo aos cinco minutos. Ainda no primeiro tempo começou a brilhar a estrela de Revetria, que empatou o jogo. Na segunda etapa, ele marcou mais duas vezes, o que fez do centroavante uruguaio o primeiro jogador a alcançar um hat-trick no clássico, no Mineirão.

Reinado ainda diminuiria para o Atlético, mas sem tempo para que fosse evitada a vitória celeste, empatando a melhor de três que decidia o Estadual da temporada.

O campeão mineiro de 1977 seria conhecido uma semana depois, em 9 de outubro, no terceiro e decisivo clássico entre Cruzeiro e Atlético. E nesse dia foi escrita uma grande página cruzeirense na história do clássico.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Raul; Nelinho, Zezinho Figueroa, Darci Menezes e Vanderlei; Flamarion e Zé Carlos (Valdo); Eduardo, Erivelto (Lívio), Revetria e Joãozinho. Técnico: Yustrich

ATLÉTICO 2

Ortiz; Alves, Modesto, Vantuir e Dionísio; Toninho Cerezo, Danival e Paulo Isidoro; Marinho (Marcinho), Reinaldo e Marcelo. Técnico: Barbatana

DATA: 2 de outubro de 1977

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Marinho, aos 5, e Revetria, aos 25 minutos do primeiro tempo; Revetria, aos 10 e 12, e Reinaldo, aos 40 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Valquir Pimentel (RJ), auxiliado por Maurílio José Santiago e Ângelo Antônio Ferrari

PÚBLICO: 74.176

RENDA: Cr$ 3.370.270,00