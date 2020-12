O Cruzeiro vivia um período de “sofrência”. Apelidado de “Barcelona das Américas”, o time tinha sido eliminado prematuramente pelo Once Caldas, na Arena do Jacaré, numa partida vencida pelos colombianos, por 2 a 0, na qual Roger acabou expulso, e o então o técnico Cuca, apelando com Renteria. Além disso, havia o baque da derrota por 2 a 1 para o Atlético, no mesmo estádio, no jogo de ida da final do Mineiro.

Se a Libertadores de 2011 ficou para trás, o Estadual vinha como “prêmio de consolação”. Por isso, na única final de um Estadual entre os arquirrivais, fora de BH, a Raposa foi para a partida de volta como se estivesse indo para uma “guerra”. E houve de tudo no embate decisivo e que terminou com volta olímpica da equipe estrelada.

O Atlético perdeu uma chance incrível com Magno Alves, que poderia ter aberto o placar, se não fosse Fábio. Pouco tempo depois, aos 30 minutos do segundo tempo, Wallyson, em grande jogada individual, colocou a bola no canto direito de Renan Ribeiro. O 1 a 0 já era o suficiente para o Cruzeiro ser campeão. Mas tinha mais.

Ciente de que o domínio estava do lado celeste, Gilberto deu o tiro de misericórdia, depois que Fabrício rolou a bola para ele, em cobrança de falta. Festa da torcida cruzeirense, e desabafo do meia/lateral, que extravasou contra aqueles que criticavam seu futebol.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Fábio; Leandro Guerreiro, Gil, Victorino e Everton (André Dias), Marquinhos Paraná, Henrique (Fabrício), Roger (Léo) e Gilberto; Wallyson e Thiago Ribeiro

Técnico: Cuca

ATLÉTICO 0

Renan Ribeiro; Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos (Bernard), Soutto, Serginho, Renan Oliveira (Leleu) e Giovanni Augusto; Mancini (Richarlyson) e Magno Alves

Técnico: Dorival Júnior

DATA: 15 de maio de 2011

ESTÁDIO: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: Jogo de volta da final do Campeonato Mineiro

GOLS: Wallyson aos 30 minutos e Gilberto aos 41 do segundo tempo

ARBITRAGEM: Wilson Luiz Seneme, auxiliado por Emerson de Augusto Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, todos paulistas

CARTÕES AMARELOS: Victorino, Gil e Fábio (Cruzeiro); Leonardo Silva, Mancini e Bernard (Atlético)

CARTÕES VERMELHOS: Gilberto e Roger (Cruzeiro); Serginho (Atlético)

PÚBLICO: 17.384

RENDA: R$ 293.414,81