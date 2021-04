No Conselho Técnico do Campeonato Mineiro de 1981, a maioria dos clubes votou pela renda das partidas seria dos mandantes, algo que acontece atualmente, mas que era incomum na época.

Assim, no clássico válido pelo turno, o Atlético escalou os reservas contra o Cruzeiro, para tentar prejudicar a arrecadação do rival com o confronto.

O jogo, disputado em 28 de junho, teve 38.119 pagantes e terminou empatado por 0 a 0.

No confronto pelo returno, a Raposa deu o troco. Nem o técnico Didi foi para o banco de reservas. A equipe foi comandada por Vicente Lage, o Cento e Nove, que era seu auxiliar.

Ele teve a tarefa de comandar os reservas celestes diante de um grande time atleticano, que contava com estrelas como João Leite, Luizinho e Édder, comandados pelo badalado Carlos Alberto Silva.

E o Cruzeiro, apesar do favoritismo rival, venceu. O gol foi de Jacinto, atacante que fez história com a camisa do Ferroviário, do Ceará, e pelo destaque que alcançou lá foi contratado.

Na sua passagem pela Toca da Raposa, ficou marcado pelo gol que decidiu o clássico em que os reservas cruzeirenses bateram os titulares atleticanos.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 0

João Leite; Miranda, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença; Heleno (De Rossis), Helinho (Marcus Vinícius) e Renato Queirós; Tita, Fernando Roberto e Éder. Técnico: Carlos Alberto Silva

CRUZEIRO 1

Luiz Antônio; Carioca, Abel, Calú e Hilton Brunis; Toninho, Jair e Jacinto; Zé Henrique, Luiz Carlos Oliveira e Edu Lima. Técnico: Vicente Lage

DATA: 11 de outubro de 1981

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOL: Jacinto, aos 37 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: João Marra, auxiliado por Artur Silva e Édson Campos

CARTÃO VERMELHO: Éder (Atlético); Toninho (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Carioca e Zé Henrique (Cruzeiro)

PÚBLICO: 30.149

RENDA: Cr$ 5.002.515,00