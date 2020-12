Ele chegou ao Cruzeiro no segundo semestre de 1986, indicado pelo técnico Carlos Alberto Silva, e foi peça fundamental no processo de reconstrução vivido pelo clube na segunda metade da década de 1980.

Ajudou o time a recuperar o respeito dentro de campo, pois a Raposa foi às quartas de final do Brasileirão de 1986, às semifinais, em 1987, e foi terceira colocada em 1989, sempre com Ademir como titular.

Ele ajudou o clube ainda a vencer o Campeonato Mineiro em 1987 e 1990, em decisões diretas contra o Atlético.

E este processo de recuperação, que começou lá em 1986, na sua primeira temporada com a camisa celeste, começou a render frutos na noite de 20 de novembro de 1991.

O Cruzeiro fazia o jogo de volta da decisão da Supercopa dos Campeões da Libertadores com o River Plate, que tinha vencido a ida, em Buenos Aires, por 2 a 0.

Assim, o time comandado por Ênio Andrade precisava vencer por pelo menos três gols de vantagem. E fez um impressionante 3 a 0 sobre o forte time argentino.

E o placar foi aberto, aos 33 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Ademir.

Depois, na segunda etapa, Mário Tilico marcou mais duas vezes e o Cruzeiro conquistava pela primeira vez a Supercopa.

Cercado pelos torcedores, que invadiram o gramado do Mineirão, Ademir comemora a conquista do título da Supercopa, em 1991, numa final marcante diante do River Plate, da Argentina

Tinha início a grande fase vencedora do clube na década de 1990, quando foi possível colher os frutos da reconstrução iniciada de forma mais forte em 1986, com o presidente Benito Masci, processo que teve Ademir, o capitão que ergueu a Supercopa de 1991, como um dos símbolos.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Ademir Roque Kaeffer

NASCIMENTO: 6 de janeiro de 1960

LOCAL: Toledo (PR)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 12 de outubro de 1986 – Cruzeiro 5 x 1 Internacional-SP – Campeonato Brasileiro – Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1986 A 1995

GOLS: 9

JOGOS: 441

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1987, 1990, 1992 e 1994); Supercopa dos Campeões da Libertadores (1991); Copa do Brasil (1993); Copa Master da Supercopa (1995); Copa Ouro (1995)

OUTROS CLUBES: Toledo (PR), Internacional (RS), Santo André (SP) e Racing (Argentina)

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 7 de julho de 1988 – Brasil 1 x 0 Austrália – Torneio do Bicentenário da Austrália – Olympic Park (Melbourne)

GOL: 0

JOGOS: 5