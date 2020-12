O Cruzeiro recebia o Flamengo, de Varginha, na noite de quinta-feira, 9 de outubro de 1980, precisando de um empate para vencer o Grupo C da primeira fase do Campeonato Mineiro e garantir um ponto extra no octogonal decisivo da competição. Alcançou muito mais do que isso, pois fez história, aplicando no time do Sul de Minas a maior goleada da história do Mineirão, um impiedoso 11 a 0.

Os destaques foram o centroavante Roberto César e o ponta-de-lança Mauro, que marcaram cinco e quatro gols, respectivamente. Com os dois garantindo nove tentos cruzeirenses, os outros dois foram marcados um pelo ponta direita Carlinhos Sabiá e outro pelo armador Alexandre.

Nessa conta, Mauro poderia até ter ultrapassado Roberto César. O ponta-de-lança cruzeirense teve um pênalti defendido pelo goleiro Pascoal, aos 17 minutos do segundo tempo, e dois gols anulados pelo árbitro Hélio Cosso, um em cada etapa da partida.

Quando Mauro decretou o 9 a 0, ainda aos 28 minutos do segundo tempo, a torcida passou a pedir o 10 a 0. E ele saiu com Roberto César, que fez seu quinto gol no jogo aos 35 minutos da etapa final.

Mas ainda tinha mais, e Mauro fechou a conta aos 43, decretando a maior goleada da história do Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 11

Luiz Antônio; Mauro Campos, Marquinhos, Geraldão (Zé Carlos) e Luiz Cosme; Mundinho (Nélio), Alexandre e Mauro; Carlinhos Sabiá, Roberto César e Jésum. Técnico: Hilton Chaves

FLAMENGO-VG 0

Pascoal; Magela, Alves, Josias e Beto; Alcir, Jota Lopes e Luizinho; Julinho (Ciro), Palhinha (Jorge Santos) e Bilau. Técnico: Aílton Diogo

DATA: 9 de outubro de 1980

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Roberto César, aos 4 e 34, e Mauro aos 43 minutos do primeiro tempo; Roberto César aos 2 e 9, Alexandre, aos 15, Mauro, aos 22, Carlinhos Sabiá, aos 23, Mauro, aos 28, Roberto César, aos 35, e Mauro, aos 43 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Hélio Cosso, auxiliado por Walter Luiz Leite de Abreu e Antônio Victorino de Aguiar

CARTÃO VERMELHO: Josias (Flamengo-VG)

PÚBLICO: 13.830

RENDA: Cr$ 997.740,00